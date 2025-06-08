Четыре человека погибли в лобовом столкновении под Ярославлем

На трассе «Ярославль — Любим» произошло смертельное ДТП с автомобилями Mercedes и Chevrolet. В результате четыре человека погибли на месте, а ещё трое получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

Четыре человека погибли при лобовом столкновении под Ярославлем. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ярославской области

«По предварительной информации, водитель-мужчина 1950 года рождения, управляя автомобилем «нива шевроле», при движении в сторону города Ярославля совершил выезд на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, где произвёл столкновение с автомобилем «мерседес», под управлением мужчины, 1975 года рождения», — говорится в сообщении.