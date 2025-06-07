В Москве ищут водителя Lexus, сбежавшего после жёсткого ДТП на перекрёстке

В Москве на Ферганской улице произошло жёсткое ДТП с Lexus и BMW. Водители не поделили дорогу, одна из машин от удара отлетела в столб. По предварительной информации, в результате пострадали два человека.

Момент ДТП. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

По данным SHOT, водитель Lexus покинул место происшествия. Сейчас его ищет полиция. На месте работают сотрудники экстренных служб.