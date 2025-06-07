В Москве ищут водителя Lexus, сбежавшего после жёсткого ДТП на перекрёстке
В Москве на Ферганской улице произошло жёсткое ДТП с Lexus и BMW. Водители не поделили дорогу, одна из машин от удара отлетела в столб. По предварительной информации, в результате пострадали два человека.
Момент ДТП. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно
По данным SHOT, водитель Lexus покинул место происшествия. Сейчас его ищет полиция. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее Life.ru сообщал, что 12-летний мотоциклист устроил смертельную аварию в Приморье. Двое скончались, включая самого парнишку. Сообщается, что он не справился с управлением и наехал на пешеходов, идущих по проезжей части улицы Сибирцева в селе Новодевица.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jure Divich