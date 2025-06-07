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Регион
7 июня, 19:03

В Москве ищут водителя Lexus, сбежавшего после жёсткого ДТП на перекрёстке

В Москве на Ферганской улице произошло жёсткое ДТП с Lexus и BMW. Водители не поделили дорогу, одна из машин от удара отлетела в столб. По предварительной информации, в результате пострадали два человека.

Момент ДТП. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

По данным SHOT, водитель Lexus покинул место происшествия. Сейчас его ищет полиция. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Четыре человека стали жертвами страшного ДТП в Чувашии
Четыре человека стали жертвами страшного ДТП в Чувашии

Ранее Life.ru сообщал, что 12-летний мотоциклист устроил смертельную аварию в Приморье. Двое скончались, включая самого парнишку. Сообщается, что он не справился с управлением и наехал на пешеходов, идущих по проезжей части улицы Сибирцева в селе Новодевица.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jure Divich

Александра Мышляева
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