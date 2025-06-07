Четыре человека стали жертвами страшного ДТП в Чувашии

В Чувашии в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Четыре человека погибли в результате аварии в Чувашии. Видео © Telegram / МВД по Чувашской Республике

Авария произошла на пятом километре автодороги «Аниш» на территории Урмарского округа, где столкнулись автомобили «Фольксваген Поло» и «Опель Астра». Удар оказался настолько сильный, что одна из машин превратилась в груду металлолома.

«По предварительным данным, 69-летний водитель «Фольксвагена» на подъёме выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Опелем» под управлением 37-летнего водителя. Последнего в тяжёлом состоянии доставили в больницу, как и 59-летнюю пассажирку «Астры», — говорится в сообщении.

На месте ДТП от полученных травм скончались двое пассажиров «Опеля», мужчины 30 и 60 лет. Также погиб предполагаемый виновник происшествия. При осмотре транспортного средства сотрудники обнаружили, что спидометр застыл на отметке в 140 километров в час. Настолько была велика скорость на момент столкновения.

Впоследствии стало известно, что в больнице умерла 59-летняя пассажирка этой же иномарки. В настоящее время сотрудниками устанавливаются обстоятельства трагедии.