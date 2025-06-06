В Астраханской области бензовоз столкнулся с легковым автомобилем, есть погибшие
СК РФ: В Астраханской области в ДТП погибли трое полицейских
ДТП. Обложка © Telegram / СУ СК России по Астраханской области
Вечером 6 июня на участке трассы Р-215 в Лиманском районе Астраханской области произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль столкнулся с бензовозом. Погибли трое сотрудников правоохранительных органов, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
ДТП. Фото © Telegram / Астраханская полиция
«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.
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