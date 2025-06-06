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Регион
6 июня, 20:23

В Астраханской области бензовоз столкнулся с легковым автомобилем, есть погибшие

СК РФ: В Астраханской области в ДТП погибли трое полицейских

ДТП. Обложка © Telegram / СУ СК России по Астраханской области

ДТП. Обложка © Telegram / СУ СК России по Астраханской области

Вечером 6 июня на участке трассы Р-215 в Лиманском районе Астраханской области произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль столкнулся с бензовозом. Погибли трое сотрудников правоохранительных органов, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

ДТП. Фото © Telegram / Астраханская полиция

ДТП. Фото © Telegram / Астраханская полиция

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным МВД по региону, водитель «Лады» не справился с управлением, съехал на обочину, после чего машина оказалась на полосе встречного движения, где столкнулась с транспортным средством МАЗ. Водитель легкового автомобиля и пассажиры — мужчины 1988 и 1987 годов рождения скончались на месте происшествия.

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Ранее на Кольцевой дороге в Санкт-Петербурге грузовик с полуприцепом протаранил девять автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека. По данным МВД, водитель грузовика с песком не соблюдал дистанцию и на полном ходу врезался в стоящие автомобили.

Тимур Хингеев
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