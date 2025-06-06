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Регион
6 июня, 17:35

В Петербурге грузовик снёс девять машин, три человека пострадали

В Петербурге грузовик врезался в девять автомобилей на КАД, есть пострадавшие

На Кольцевой автодороге Петербурга грузовик с полуприцепом протаранил сразу девять автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека, один из них — в тяжёлом состоянии, сообщили в регионального главке МВД РФ

Кадры с места ДТП на КАД. Видео © Telegram / Megapolisonline

Авария произошла около 16:10 на 29-м километре внутреннего кольца КАД. По данным МВД, водитель грузовика с песком не соблюдал дистанцию и на полном ходу врезался в стоящие в заторе перед съездом на Мурино автомобили. Всего под удар попали девять машин. На месте работают сотрудники экстренных служб, проводится проверка.

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Ранее на МКАД произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей. По словам очевидцев, авария началась с резкого манёвра водителя Chevrolet Cruze, который попытался перестроиться, но передумал и спровоцировал цепную реакцию.

Обложка © Telegram / Megapolisonline

Милена Скрипальщикова
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