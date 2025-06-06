В Петербурге грузовик снёс девять машин, три человека пострадали

На Кольцевой автодороге Петербурга грузовик с полуприцепом протаранил сразу девять автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека, один из них — в тяжёлом состоянии, сообщили в регионального главке МВД РФ

Кадры с места ДТП на КАД. Видео © Telegram / Megapolisonline

Авария произошла около 16:10 на 29-м километре внутреннего кольца КАД. По данным МВД, водитель грузовика с песком не соблюдал дистанцию и на полном ходу врезался в стоящие в заторе перед съездом на Мурино автомобили. Всего под удар попали девять машин. На месте работают сотрудники экстренных служб, проводится проверка.