На МКАД произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
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На внутренней стороне 28-го километра МКАД, в районе съезда № 26, произошла масштабная авария, в которую оказались вовлечены сразу восемь автомобилей. Инцидент привёл к значительному затруднению движения, хотя позднее дорожная ситуация была нормализована. Об этом сообщает столичный дептранс.
По предварительным данным очевидцев, причиной массового столкновения стали действия водителя Chevrolet Cruze. Он предпринял попытку резкой смены полосы, но внезапно изменил решение, что спровоцировало первое соприкосновение. После этого его автомобиль потерял управление, вызвав цепную реакцию среди других участников движения. На место происшествия оперативно прибыли экстренные городские службы.
Ранее Life.ru рассказывал, что на трассе в Московской области столкнулись грузовой автомобиль и четыре легковые машины. В результате 73-летний водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.