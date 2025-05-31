Лежавший в луже крови медведь «воскрес» на трассе в Якутии и жутко напугал водителей

В Якутии на одной из дорог Алданского района произошёл интересный случай. По информации SHOT, рабочие, ехавшие по трассе, наткнулись на огромного медведя, лежащего в крови. Заинтригованные, мужчины остановились, чтобы рассмотреть зверя поближе и записать видео, но после этого косолапый «ожил».

Медведь очнулся и побежал в сторону леса. Видео © Telegram / SHOT

Как только люди подошли к медведю, зверь вскочил на лапы и рванул в сторону мужчин. Рабочие, не теряя времени, бросились к машине и умчались прочь, пока хромающий медведь удирал обратно в лесную чащу. Что стало с косолапым героем этой истории, неизвестно.