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31 мая, 06:14

Лежавший в луже крови медведь «воскрес» на трассе в Якутии и жутко напугал водителей

SHOT: Медведь очнулся после ДТП на трассе в Якутии и напугал водителей

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

В Якутии на одной из дорог Алданского района произошёл интересный случай. По информации SHOT, рабочие, ехавшие по трассе, наткнулись на огромного медведя, лежащего в крови. Заинтригованные, мужчины остановились, чтобы рассмотреть зверя поближе и записать видео, но после этого косолапый «ожил».

Медведь очнулся и побежал в сторону леса. Видео © Telegram / SHOT

Как только люди подошли к медведю, зверь вскочил на лапы и рванул в сторону мужчин. Рабочие, не теряя времени, бросились к машине и умчались прочь, пока хромающий медведь удирал обратно в лесную чащу. Что стало с косолапым героем этой истории, неизвестно.

Ошалелый медведь прорвался на территорию детского дома и попал на видео
Ошалелый медведь прорвался на территорию детского дома и попал на видео

Тем временем в Тунгусском заповеднике, расположенном в Красноярском крае, замечена активность медведей, связанных с обозначением границ своих владений. Один из бурых обитателей заповедника устроил целое представление, усердно натираясь о дерево, пользующееся особой популярностью у местных хищников. Таким образом косолапый демонстрировал своё доминирующее положение в данной местности.

Оксана Попова
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  • Саха (Якутия), Республика
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