Выросло число пострадавших в результате опрокидывания автобуса под Хабаровском

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до 22. Об этом сообщила заместитель главного врача краевой клинической больницы имени Владимирцева Ирина Метелкина.

«Всего к нам в больницу обратились 22 человека: трое взрослых, остальные — дети. Они дошли сами в больницу. Мы их всех осмотрели — исключили черепно-мозговую травму и отправили в детскую краевую клиническую больницу, чтобы они исключили другие патологии: травмы живота, скелетную травму», — рассказала она в беседе с РИА «Новости».

В больницу поступили пять несовершеннолетних и два взрослых человека. Состояние 14 пострадавших оценивается как средней тяжести.