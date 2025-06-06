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6 июня, 09:06

Выросло число пострадавших в результате опрокидывания автобуса под Хабаровском

До 22 выросло количество пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском

Место происшествия. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского края

Место происшествия. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского края

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до 22. Об этом сообщила заместитель главного врача краевой клинической больницы имени Владимирцева Ирина Метелкина.

«Всего к нам в больницу обратились 22 человека: трое взрослых, остальные — дети. Они дошли сами в больницу. Мы их всех осмотрели — исключили черепно-мозговую травму и отправили в детскую краевую клиническую больницу, чтобы они исключили другие патологии: травмы живота, скелетную травму»,рассказала она в беседе с РИА «Новости».

В больницу поступили пять несовершеннолетних и два взрослых человека. Состояние 14 пострадавших оценивается как средней тяжести.

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Напомним, сегодня в Хабаровском крае произошло ДТП при участии пассажирского автобуса, перевозившего детей. По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза. Около 30 детей везли на экскурсию в зоосад «Приамурский».

Мария Любицкая
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