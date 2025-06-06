В Хабаровском крае перевернулся автобус с детьми
В Хабаровском крае 14 человек были доставлены в больницу после ДТП с автобусом
ДТП. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского края
В Хабаровском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего детей. По данным Госавтоинспекции региона, в результате аварии 12 из 30 находившихся в автобусе детей и двое взрослых были доставлены в медицинское учреждение для обследования. Пострадавшие обратились с жалобами на ушибы.
На месте аварии работают представители руководства краевого УМВД России, сотрудники Госавтоинспекции, а также руководство районного подразделения ведомства. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов, ведётся проверка для выяснения всех деталей инцидента.
Ранее в Новороссийске легковушка не справилась с управлением и на полной скорости въехала в автобус. В результате аварии с различными травмами были госпитализированы шесть человек. Утром 1 июня на автодороге «Подъезд к с. Абрау Дюрсо» водитель «Нисан» на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ГАЗ.