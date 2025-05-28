Рейсовый автобус спровоцировал цепную аварию на трассе М-4, пострадали 15 человек

В Воронежской области начато расследование по факту крупного дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса. Авария, произошедшая накануне на федеральной автодороге М-4 «Дон», привела к госпитализации 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Последствия ДТП. Фото © Пресс-служба воронежской полиции

По предварительным данным, инцидент случился около 14:50 на 481-м километре трассы в Рамонском районе. 61-летний водитель пассажирского автобуса MAN, следовавший по маршруту «Елец-Воронеж», не соблюдал безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика «ДОНГ ФЕНГ». В результате столкновения грузовик по инерции врезался в КамАЗ.

Последствия ДТП. Фото © Прокуратура Воронежской области

«В результате ДТП водитель автомобиля «ДОНГ ФЕНГ», а также рейсового автобуса и его 13 пассажиров, в возрасте от 17 до 62 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение», — сказано в публикации.

Последствия ДТП. Фото © Прокуратура Воронежской области

Полиция Рамонского района уже возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. В рамках следствия назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств и причин массовой аварии.