Под Петербургом один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с лосём
«Mash на Мойке»: В Ленобласти иномарка врезалась в лося и влетела в другое авто
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Трагическое ДТП произошло на федеральной автодороге «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. Автомобиль Mitsubishi, после столкновения с лосем выехал на встречную полосу, где влетел в другой автомобиль марки Volkswagen. Об этом сообщает Mash на Мойке.
Кадры с места ДТП. Фото © Telegram / Mash на Мойке
В результате инцидента водитель Volkswagen погиб. Ещё четыре человека, включая двоих детей, получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — 8-летняя девочка, её 14-летний брат и их родители из Mitsubishi, у которых диагностированы ушибы и переломы; все они были немедленно доставлены в центральную городскую больницу Волхова для оказания медицинской помощи.
По информации телеграм-канала, ДТП случилось около часа ночи. Примечательно, что уже на утро следующего дня местные жители вновь сообщали о присутствии стаи из шести лосей, свободно разгуливавших вдоль обочины той же трассы. Местные дорожные службы предупреждают водителей о сохранившейся опасности выхода диких животных на дорогу.
Напомним, что недавно на подмосковной трассе близ Княжьего Озера произошло другое резонансное ДТП с диким зверем: автомобиль сбил лосёнка, который получил тяжёлый перелом конечностей. Водитель, которым оказался бывший полномочный посол Евгений Афанасьев, отказался от помощи, заявив, что животное должно возместить ему ущерб за ремонт. Через сутки специалисты прибыли для эвакуации пострадавшего, но на следующий день лосёнок Илюша умер в ветеринарной клинике.