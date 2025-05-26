Под Петербургом один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с лосём

Трагическое ДТП произошло на федеральной автодороге «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. Автомобиль Mitsubishi, после столкновения с лосем выехал на встречную полосу, где влетел в другой автомобиль марки Volkswagen. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Кадры с места ДТП. Фото © Telegram / Mash на Мойке

В результате инцидента водитель Volkswagen погиб. Ещё четыре человека, включая двоих детей, получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — 8-летняя девочка, её 14-летний брат и их родители из Mitsubishi, у которых диагностированы ушибы и переломы; все они были немедленно доставлены в центральную городскую больницу Волхова для оказания медицинской помощи.