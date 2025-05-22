Ещё один лось умер в России, попав под колёса автомобиля

В Новосибирске умерла самка лося, которую сбил автомобиль. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на отдел охраны животного мира регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

В ведомстве заявили, что инспектор отдела охраны животного мира и ветеринары прибыли на место оперативно. Специалисты диагностировали у лосихи переломы задних конечностей и повреждение позвоночника. Животное погибло от полученных травм.

Похожий инцидент произошёл на днях на подмосковной трассе недалеко от посёлка Княжье Озеро. Там автомобиль сбил лосёнка — животное получило тяжелый перелом конечности, что лишило его возможности двигаться. Водитель не стал помогать, заявив, что это зверь должен компенсировать ему ущерб за ремонт машины. Через некоторое время на место прибыли специалисты для эвакуации малыша. Однако на следующий день он умер в ветеринарной клинике.