Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 10:09

Лосёнка Илюшу на трассе в Подмосковье сбил экс-посол России в Японии

SHOT: Лосёнка в Подмосковье сбил бывший полномочный посол Евгений Афанасьев

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова/ Life.ru

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова/ Life.ru

Лосёнка по кличке Илюша, пострадавшего в ДТП на трассе в Подмосковье, случайно сбил бывший чрезвычайный и полномочный посол России Евгений Афанасьев.

Комментировать произошедшее Афанасьев отказался. Он является заслуженным работником дипломатической службы РФ и ранее занимал посты посла в Японии, Таиланде и Южной Корее.

Как выяснил SHOT, 77-летний дипломат поздно заметил животное и не успел затормозить свой Subaru. Афанасьев не скрылся с места происшествия, сам сообщил о случившемся и дождался приезда полиции. Стражи порядка составили протокол и передали информацию охотнадзору, однако лось остался лежать на обочине в Истринском районе, тяжело раненый и без помощи. Лишь после общественного резонанса животное перевезли в центр «Лосиный Остров», где врачи пытались его спасти, но сердце лосёнка не выдержало во время операции.

Сердце не выдержало наркоза: Умер сбитый в Подмосковье лосёнок Илюша
Сердце не выдержало наркоза: Умер сбитый в Подмосковье лосёнок Илюша
Марина Фещенко
  • Новости
  • Только на Life
  • Московская область
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar