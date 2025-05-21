Лосёнка Илюшу на трассе в Подмосковье сбил экс-посол России в Японии
SHOT: Лосёнка в Подмосковье сбил бывший полномочный посол Евгений Афанасьев
Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова/ Life.ru
Лосёнка по кличке Илюша, пострадавшего в ДТП на трассе в Подмосковье, случайно сбил бывший чрезвычайный и полномочный посол России Евгений Афанасьев.
Комментировать произошедшее Афанасьев отказался. Он является заслуженным работником дипломатической службы РФ и ранее занимал посты посла в Японии, Таиланде и Южной Корее.
Как выяснил SHOT, 77-летний дипломат поздно заметил животное и не успел затормозить свой Subaru. Афанасьев не скрылся с места происшествия, сам сообщил о случившемся и дождался приезда полиции. Стражи порядка составили протокол и передали информацию охотнадзору, однако лось остался лежать на обочине в Истринском районе, тяжело раненый и без помощи. Лишь после общественного резонанса животное перевезли в центр «Лосиный Остров», где врачи пытались его спасти, но сердце лосёнка не выдержало во время операции.