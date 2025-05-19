Благодаря публикациям Life.ru у сбитого в Подмосковье лосёнка появился шанс на спасение
Сбитый в Подмосковье лосёнок будет отправлен на реабилитацию в Лосиный остров
Раненый лосёнок, который продолжает лежать на трассе в Подмосковье, получит необходимую медицинскую помощь. Спасти животное решили после большого резонанса в СМИ и публикаций Life.ru, сообщает наш корреспондент с места событий.
Пострадавшего в Подмосковье лосёнка отправят в центр реабилитации. Видео © Life.ru
Для животного организуют оперативную транспортировку в центр реабилитации, расположенный в Лосином острове. Там детёнышу обеспечат полноценный уход и лечение. Life.ru продолжает следить за судьбой малыша.
Напомним, что вся история с лосёнком случилась на трассе в Подмосковье, животное попало под колёса автомобиля и осталось лежать на обочине. Детёныш получил серьезный перелом ноги и не смог передвигаться. Водитель машины решил не помогать и вообще заявил, что зверь должен выплатить ему деньги за ремонт авто. При этом нашлись и неравнодушные люди, которые были готовы увезти лося самостоятельно и оказать ему необходимую помощь. Life.ru уже опубликовал момент аварии, в котором пострадало животное.
Life.ru