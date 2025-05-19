Life.ru публикует видео с моментом ДТП, в котором сильно пострадал лосёнок
Момент аварии с лосёнком в Подмосковье попал на видео
Life.ru публикует эксклюзивные кадры с момента ДТП в Подмосковье, в результате которого пострадал лосёнок. Сейчас животное продолжает лежать на обочине и ждёт хоть какой-то помощи, как и остальные неравнодушные люди.
Момент ДТП в Подмосковье, в котором пострадал лось. Видео © Life.ru
Авария с участием животного произошла на одной из трасс Московской области, лося сбил автомобилист, который в итоге начал кричать, что теперь животное должно ему денег за ремонт машины. При этом водитель выполнил все требования при ДТП: вызвал ГАИ, не стал трогать животное, а также оформил аварию. Правда компенсацию ему лучше требовать со своей страховой компании. Заплатить за сбитое животное водителю, к слову, тоже придётся.
Напомним, что сейчас малыш продолжает лежать на обочине с тяжёлым переломом ноги, детёныш не может передвигаться. По предварительной информации, подготавливается лицензия на отстрел животного. Лишить его жизни решили из-за того, что лось — собственность государства.
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