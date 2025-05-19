Life.ru публикует видео с моментом ДТП, в котором сильно пострадал лосёнок

Life.ru публикует эксклюзивные кадры с момента ДТП в Подмосковье, в результате которого пострадал лосёнок. Сейчас животное продолжает лежать на обочине и ждёт хоть какой-то помощи, как и остальные неравнодушные люди.

Авария с участием животного произошла на одной из трасс Московской области, лося сбил автомобилист, который в итоге начал кричать, что теперь животное должно ему денег за ремонт машины. При этом водитель выполнил все требования при ДТП: вызвал ГАИ, не стал трогать животное, а также оформил аварию. Правда компенсацию ему лучше требовать со своей страховой компании. Заплатить за сбитое животное водителю, к слову, тоже придётся.