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19 мая, 15:27

Life.ru публикует видео с моментом ДТП, в котором сильно пострадал лосёнок

Момент аварии с лосёнком в Подмосковье попал на видео

Life.ru публикует эксклюзивные кадры с момента ДТП в Подмосковье, в результате которого пострадал лосёнок. Сейчас животное продолжает лежать на обочине и ждёт хоть какой-то помощи, как и остальные неравнодушные люди.

Момент ДТП в Подмосковье, в котором пострадал лось. Видео © Life.ru

Авария с участием животного произошла на одной из трасс Московской области, лося сбил автомобилист, который в итоге начал кричать, что теперь животное должно ему денег за ремонт машины. При этом водитель выполнил все требования при ДТП: вызвал ГАИ, не стал трогать животное, а также оформил аварию. Правда компенсацию ему лучше требовать со своей страховой компании. Заплатить за сбитое животное водителю, к слову, тоже придётся.

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Напомним, что сейчас малыш продолжает лежать на обочине с тяжёлым переломом ноги, детёныш не может передвигаться. По предварительной информации, подготавливается лицензия на отстрел животного. Лишить его жизни решили из-за того, что лось — собственность государства.

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Life.ru

Наталья Афонина
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