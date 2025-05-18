Встреча со зверем на трассе: Как избежать штрафа и что делать после столкновения

С первых дней мая на автодорогах Подмосковья резко возросло число столкновений с дикими животными. За этот период под колёсами машин оказались 14 лесных обитателей: 10 лосей и четыре косули. Пик этих аварий приходится на ночные часы, и, как отмечают инспекторы, нередко причиной становится невнимательность или превышение скорости самими водителями. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на зоолога Михаила Кречмара.

Лось. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Gasich

Эксперты напоминают: даже в зонах, обозначенных знаком «Дикие животные», необходимо снижать скорость, особенно в сумерках и ночью. Сам по себе предупреждающий знак не усугубит вашу вину при ДТП, но главное — любое подобное происшествие обязательно должно быть оформлено с участием сотрудников Госавтоинспекции. Игнорирование этого правила грозит серьёзным штрафом, например, за сбитого лося сумма может достигать 80 тысяч рублей.

Важно помнить, что встреча с лесным жителем возможна не только на загородной трассе, но и вблизи населённых пунктов, даже в спальных районах городов.

Что делать, если избежать столкновения не удалось?

Первым делом остановите автомобиль, включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки на положенном расстоянии (30 метров). Немедленно вызовите сотрудников ГИБДД. До их приезда постарайтесь подробно зафиксировать место происшествия на фото или видео. Наличие видеорегистратора значительно упростит этот процесс.