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Регион
12 мая, 12:54

Жертва литовской «колючки»: Белорусские пограничники обнаружили ещё одного мёртвого лося

Лось погиб, запутавшись в заграждении на границе Литвы и Белоруссии

Лось погиб, запутавшись в колючей проволоке на белорусско-литовской границе. О трагическом инциденте, произошедшем 10 мая в Островецком районе, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии. Животное было найдено сморгонскими пограничниками.

Гибель лося из-за литовской «колючки» на границе с Белоруссией. Видео © VK / Государственный пограничный комитет Беларуси

«Система видеонаблюдения погранзаставы зафиксировала, как направлявшееся из Литвы в Беларусь животное запуталось в европейском опасном заграждении», — говорится в сообщении.

Согласно информации белорусского ведомства, литовские, латвийские и польские пограничные заборы привели к гибели уже 52 животных с сентября 2021 года.

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А ранее замминистра обороны Польши Павел Бейда подтвердил планы разместить противопехотные мины на границах с Россией и Белоруссией. По его словам, такое решение обусловлено необходимостью создания оборонительных сооружений в рамках проекта «Восточный щит».

Обложка ©

VK / Государственный пограничный комитет Беларуси

Наталья Демьянова
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