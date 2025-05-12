Жертва литовской «колючки»: Белорусские пограничники обнаружили ещё одного мёртвого лося

Лось погиб, запутавшись в колючей проволоке на белорусско-литовской границе. О трагическом инциденте, произошедшем 10 мая в Островецком районе, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии. Животное было найдено сморгонскими пограничниками.

Гибель лося из-за литовской «колючки» на границе с Белоруссией. Видео © VK / Государственный пограничный комитет Беларуси

«Система видеонаблюдения погранзаставы зафиксировала, как направлявшееся из Литвы в Беларусь животное запуталось в европейском опасном заграждении», — говорится в сообщении.

Согласно информации белорусского ведомства, литовские, латвийские и польские пограничные заборы привели к гибели уже 52 животных с сентября 2021 года.