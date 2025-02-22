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22 февраля, 14:44

Сообразительный лось наведался в «лесной ресторан» под Петербургом

Сообразительный лось наведался в «лесной ресторан» в пригороде Санкт-Петербурга. Ему приглянулась поваленная ветром осина. Сохатый принялся лакомиться корой и ветками. В какой-то момент, вероятно, шея высокорослого животного затекла, поэтому лось встал на колени, а тем и вовсе улёгся рядом с деревом, чтобы потрапезничать с комфортом.

Сообразительный лось наведался в «лесной ресторан». Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал биолог Павел Глазков. Он подчеркнул, что взрослый лось в холодное время года съедает до 15 кг еды в день. При этом запах дерева животное может учуять за километр.

«Удивляет только, как организм животного справляется с тем огромным количеством дубильных веществ, которые содержатся в коре осины? Хотя на самом деле, известно, что лосям эти вещества жизненно необходимы, и без них животные очень быстро погибают», — отметил эксперт.

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Обложка ©

pixabay / jcoope12

Борис Эльфанд
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