Сообразительный лось наведался в «лесной ресторан» под Петербургом
Сообразительный лось наведался в «лесной ресторан» в пригороде Санкт-Петербурга. Ему приглянулась поваленная ветром осина. Сохатый принялся лакомиться корой и ветками. В какой-то момент, вероятно, шея высокорослого животного затекла, поэтому лось встал на колени, а тем и вовсе улёгся рядом с деревом, чтобы потрапезничать с комфортом.
Сообразительный лось наведался в «лесной ресторан». Видео © телеканал «Санкт-Петербург»
Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал биолог Павел Глазков. Он подчеркнул, что взрослый лось в холодное время года съедает до 15 кг еды в день. При этом запах дерева животное может учуять за километр.
«Удивляет только, как организм животного справляется с тем огромным количеством дубильных веществ, которые содержатся в коре осины? Хотя на самом деле, известно, что лосям эти вещества жизненно необходимы, и без них животные очень быстро погибают», — отметил эксперт.
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