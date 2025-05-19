Сбитый машиной лосёнок вторые сутки медленно умирает возле дороги в Подмосковье

Сбитый автомобилем лосёнок уже вторые сутки лежит около обочины в Подмосковье. Из-за тяжёлого перелома ноги детёныш не может передвигаться. Предварительно, сейчас подготавливается лицензия на отстрел животного.

Сбитый машиной лосёнок лежит у дороги в Подмосковье. Видео © Life.ru

Как рассказали местные жители, вчера на место происшествия приезжала полиция. Правоохранители зафиксировали факт аварии и уехали. Позже на место прибыл ветеринар, который посмотрел на животное издали и уехал. Водитель, который сбил лосёнка, ругался и кричал, что теперь животное должно ему денег за ремонт машины.

Местные готовы отвезти умирающее животное за свой счёт в ветклинику, но разрешение на это никто не даёт, в том числе егерь, так как лось — собственность государства.