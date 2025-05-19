«Должны реагировать»: В Госдуме призвали власти Истринского района немедленно помочь сбитому лосю

Муниципалитетам, то есть тем районам, где это произошло и где случилась эта авария, не надо самоустраняться от этого и говорить, что это не наш вопрос и пусть это животное там дальше лежит и умирает. Нет, это их вопрос потому, что в этой ситуации муниципальные власти должны реагировать, при необходимости подключить кого необходимо для решения этой проблемы и сделать всё для того, чтобы вопрос решить.