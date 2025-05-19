«Должны реагировать»: В Госдуме призвали власти Истринского района немедленно помочь сбитому лосю
Депутат Бурматов: Власти Истринского района должны помочь сбитому лосёнку
Сбитый лосёнок. Обложка © Life.ru
Депутат Госдумы Владимир Бурматов в беседе с Life.ru подчеркнул, что ответственность за оказание помощи пострадавшему в ДТП в Подмосковье лосёнку лежит на органах местного самоуправления. Он также отметил необходимость создания эффективных механизмов спасения диких животных в регионах, где их выход на дороги представляет проблему. Несмотря на то что серьёзные травмы часто не позволяют братьям нашим меньшим вернуться в естественную среду обитания, усилия по спасению их жизни должны предприниматься.
Муниципалитетам, то есть тем районам, где это произошло и где случилась эта авария, не надо самоустраняться от этого и говорить, что это не наш вопрос и пусть это животное там дальше лежит и умирает. Нет, это их вопрос потому, что в этой ситуации муниципальные власти должны реагировать, при необходимости подключить кого необходимо для решения этой проблемы и сделать всё для того, чтобы вопрос решить.
Решить проблемы могут власти конкретного муниципалитета без подключения региональных властей, считает депутат. Из-за бездействия ситуация вызвала широкий резонанс, люди беспокоятся, что животное гибнет.
Напомним, что сбитый машиной лосёнок вторые сутки медленно умирает возле дороги в Подмосковье. Из-за тяжёлого перелома ноги детёныш не может передвигаться. Предварительно, сейчас подготавливается лицензия на отстрел животного.