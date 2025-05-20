Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 18:45

Сердце не выдержало наркоза: Умер сбитый в Подмосковье лосёнок Илюша

Умер сбитый в Подмосковье лосёнок Илюша

Лосёнок Илюша. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Лосёнок Илюша. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Лосёнок Илюша, которого пытались спасти после ДТП в Подмосковье, скончался. По информации SHOT, он умер во время операции — сердце не выдержало наркоза.

В судьбе пострадавшего лосёнка участвовали как Министерство сельского хозяйства Московской области, так и добровольцы. Все откликнулись на беду животного, однако, несмотря на все усилия, спасти его не удалось. Причины аварии, в результате которой пострадал малыш, расследует прокуратура.

Life.ru публикует видео с моментом ДТП, в котором сильно пострадал лосёнок
Life.ru публикует видео с моментом ДТП, в котором сильно пострадал лосёнок

Напомним, что инцидент произошёл на подмосковной трассе, недалеко от посёлка Княжье Озеро. Там лосёнка сбил автомобиль — животное получило тяжелый перелом конечности, что лишило его возможности двигаться. Водитель не стал помогать, заявив, что это зверь должен компенсировать ему ущерб за ремонт машины. К счастью, нашлись и отзывчивые люди — именно благодаря их активности, резонансу в медиа (в том числе и публикациям Life.ru), накануне на место прибыли специалисты для спасения и эвакуации раненого малыша.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Животные
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar