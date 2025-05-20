Сердце не выдержало наркоза: Умер сбитый в Подмосковье лосёнок Илюша

Лосёнок Илюша, которого пытались спасти после ДТП в Подмосковье, скончался. По информации SHOT, он умер во время операции — сердце не выдержало наркоза.

В судьбе пострадавшего лосёнка участвовали как Министерство сельского хозяйства Московской области, так и добровольцы. Все откликнулись на беду животного, однако, несмотря на все усилия, спасти его не удалось. Причины аварии, в результате которой пострадал малыш, расследует прокуратура.