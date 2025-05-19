Малыш оказался крепким: Сбитого под Истрой лосёнка наконец увезли с места ДТП

Раненого лосёнка, которого сбила машина в Подмосковье, эвакуировали с места ДТП, где он пролежал сутки. Неравнодушные люди, активисты, депутаты и журналисты добились, чтобы к лосёнку выехал специальный транспорт.

Малыша пришлось усыпить для безопасной транспортировки. Ждать пришлось долго, так как ни первый, ни второй дротик со снотворным не сработали — лосёнок, несмотря на тяжёлые травмы, оказался крепким.

Сбитого в Подмосковье лосёнка спустя сутки увезли с места ДТП. Видео © Life.ru

Животное отправят в центр реабилитации в Лосином острове. Там решат его судьбу и определят стратегию лечения.