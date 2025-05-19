Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 18:53

Малыш оказался крепким: Сбитого под Истрой лосёнка наконец увезли с места ДТП

Сбитого в Подмосковье лосёнка спустя сутки увезли с места ДТП

Раненого лосёнка, которого сбила машина в Подмосковье, эвакуировали с места ДТП, где он пролежал сутки. Неравнодушные люди, активисты, депутаты и журналисты добились, чтобы к лосёнку выехал специальный транспорт.

Малыша пришлось усыпить для безопасной транспортировки. Ждать пришлось долго, так как ни первый, ни второй дротик со снотворным не сработали — лосёнок, несмотря на тяжёлые травмы, оказался крепким.

Сбитого в Подмосковье лосёнка спустя сутки увезли с места ДТП. Видео © Life.ru

Животное отправят в центр реабилитации в Лосином острове. Там решат его судьбу и определят стратегию лечения.

По словам ветеринаров, реабилитация животного может занять 2-3 недели, однако сроки примерные, поскольку травма очень серьëзная — пока неизвестно, сможет ли лось в будущем ходить.

«Должны реагировать»: В Госдуме призвали власти Истринского района немедленно помочь сбитому лосю
«Должны реагировать»: В Госдуме призвали власти Истринского района немедленно помочь сбитому лосю

Напомним, что всё случилось на трассе в Подмосковье рядом с посёлком Княжье Озеро: лось попал под колёса автомобиля, получил серьёзный перелом ноги и не смог передвигаться. Водитель машины бросил детёныша умирать и заявил, что зверь вовсе должен выплатить ему деньги за ремонт авто. Life.ru ранее опубликовал момент аварии, в котором пострадало животное. При этом нашлись и неравнодушные люди, благодаря которым сегодня на место выехали специалисты для эвакуации раненого лосёнка. Спасти животное решили после большого резонанса в СМИ и публикаций Life.ru.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar