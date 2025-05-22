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Регион
22 мая, 04:25

Лосиха попала под колёса автомобиля в Новосибирске

В Новосибирске на улице Выборная произошло ДТП с участием лосихи. Как сообщили очевидцы, животное выбежало на проезжую часть.

Лосиха попала под колёса автомобиля в Новосибирске. Видео © VK / Вдоль по Выборной

Водитель Skoda Octavia не успел сбавить скорость и сбил его. В результате аварии лосиха оказалась в кустах у дороги и, по информации свидетелей, не может шевелить копытами. Водитель иномарки не пострадал, но судьба животного вызывает серьёзные опасения.

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Напомним, ранее схожая трагедия произошла в Подмосковье: сбитый лосёнок Илюша не смог пережить операцию, несмотря на все усилия ветеринаров и волонтёров. Life.ru писал, что он получил тяжёлые травмы, включая переломы задних ног и повреждения таза, в результате ДТП.

Обложка © unsplash.com / Jack Charles

Юния Ларсон
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