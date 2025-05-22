Лосиха попала под колёса автомобиля в Новосибирске

В Новосибирске на улице Выборная произошло ДТП с участием лосихи. Как сообщили очевидцы, животное выбежало на проезжую часть.

Водитель Skoda Octavia не успел сбавить скорость и сбил его. В результате аварии лосиха оказалась в кустах у дороги и, по информации свидетелей, не может шевелить копытами. Водитель иномарки не пострадал, но судьба животного вызывает серьёзные опасения.