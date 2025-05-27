Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти
ДТП с автобусом в Ленобласти. Обложка © Telegram / Петербургская полиция
Серьёзная авария с участием автобуса в Ленинградской области произошла на Сланцевском шоссе вечером 27 мая. По данным полиции, в Кингисеппском районе столкнулись автобус, грузовая «Газель» и легковая «Шкода Октавиа». Предварительно, один человек погиб, ещё 12 пострадали.
Кто стал виновником аварии и все детали сейчас выясняются. Управление Следственного комитета по Ленобласти возбудило уголовное дело по 238 статье УК — оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент известно, что автобус перевозил рабочих.
ДТП с автобусом в Ленобласти. Фото © Telegram / Петербургская полиция
Ранее Life.ru рассказывал, как в ДТП с лосём под Петербургом погиб один человек и четверо пострадали. Среди пострадавших — 8-летняя девочка, а также её 14-летний брат.