Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти

Серьёзная авария с участием автобуса в Ленинградской области произошла на Сланцевском шоссе вечером 27 мая. По данным полиции, в Кингисеппском районе столкнулись автобус, грузовая «Газель» и легковая «Шкода Октавиа». Предварительно, один человек погиб, ещё 12 пострадали.

Кто стал виновником аварии и все детали сейчас выясняются. Управление Следственного комитета по Ленобласти возбудило уголовное дело по 238 статье УК — оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент известно, что автобус перевозил рабочих.

ДТП с автобусом в Ленобласти. Фото © Telegram / Петербургская полиция