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27 мая, 20:25

Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти

ДТП с автобусом в Ленобласти. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

ДТП с автобусом в Ленобласти. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

Серьёзная авария с участием автобуса в Ленинградской области произошла на Сланцевском шоссе вечером 27 мая. По данным полиции, в Кингисеппском районе столкнулись автобус, грузовая «Газель» и легковая «Шкода Октавиа». Предварительно, один человек погиб, ещё 12 пострадали.

Кто стал виновником аварии и все детали сейчас выясняются. Управление Следственного комитета по Ленобласти возбудило уголовное дело по 238 статье УК — оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент известно, что автобус перевозил рабочих.

ДТП с автобусом в Ленобласти. Фото © Telegram / Петербургская полиция

ДТП с автобусом в Ленобласти. Фото © Telegram / Петербургская полиция

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Лия Мурадьян
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