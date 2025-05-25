Суд арестовал водителя микроавтобуса после смертельного ДТП в Ногинске

Суд заключил под стражу водителя микроавтобуса, из-за которого произошло смертельное ДТП в Ногинске. Известно, что у мужчины уже была судимость за нарушение правил дорожного движения. Его арест продлится до 23 июля. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Московской области.