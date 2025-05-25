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Регион
25 мая, 15:32

Суд арестовал водителя микроавтобуса после смертельного ДТП в Ногинске

Водитель микроавтобуса арестован до 23 июля после смертельного ДТП в Ногинске

Водитель в зале суда. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Водитель в зале суда. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Суд заключил под стражу водителя микроавтобуса, из-за которого произошло смертельное ДТП в Ногинске. Известно, что у мужчины уже была судимость за нарушение правил дорожного движения. Его арест продлится до 23 июля. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«С учётом сведений об имеющейся у подозреваемого судимости за нарушение требований правил дорожного движения, отсутствии у него места жительства на территории Московской области и официального источника дохода, представитель Ногинской городской прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в надзорном ведомстве.

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Очевидица ДТП в Ногинске сообщила, что её отец пытался спасти погибшего мальчика

Напомним, смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились дети, случилось на трассе М-12 вечером 23 мая. В аварии погибли мать и ребёнок. Также после происшествия было возбуждено уголовное дело. Девять пострадавших были доставлены в больницу.

Полина Никифорова
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