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Регион
24 мая, 09:55

Стало известно о состоянии пострадавших в страшном ДТП с микроавтобусом в Ногинске

Минздрав: Девять пострадавших в ДТП в Ногинске остаются в больницах

ДТП в подмосковном Ногинске. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

ДТП в подмосковном Ногинске. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

В медицинских учреждениях Подмосковья проходят лечение девять человек, получивших травмы в аварии с микроавтобусом, которая произошла накануне на трассе М-12 в Ногинске. Как проинформировал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов один из пострадавших находится в критическом состоянии, тогда как остальные — в состоянии средней тяжести.

«В стационарах больниц Московской области, Москвы и федеральных медцентров Минздрава на лечении находятся девять пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, двое из них дети», — сообщил журналистам Кузнецов.

Он добавил, что медицинская помощь пострадавшим предоставляется в полном объёме. Для этого также проводятся телемедицинские сеансы связи с врачами федеральных медучреждений.

Двух детей, пострадавших на трассе в Ногинске, госпитализировали в клинику Рошаля
Двух детей, пострадавших на трассе в Ногинске, госпитализировали в клинику Рошаля

Как сообщалось ранее, вечером 23 мая на магистрали М-12 произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса. Трагедия унесла жизни матери и её ребёнка. По факту инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело, а водитель микроавтобуса был задержан.

Ольга Сливченко
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