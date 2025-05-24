Стало известно о состоянии пострадавших в страшном ДТП с микроавтобусом в Ногинске

В медицинских учреждениях Подмосковья проходят лечение девять человек, получивших травмы в аварии с микроавтобусом, которая произошла накануне на трассе М-12 в Ногинске. Как проинформировал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов один из пострадавших находится в критическом состоянии, тогда как остальные — в состоянии средней тяжести.