Стало известно о состоянии пострадавших в страшном ДТП с микроавтобусом в Ногинске
Минздрав: Девять пострадавших в ДТП в Ногинске остаются в больницах
ДТП в подмосковном Ногинске. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
В медицинских учреждениях Подмосковья проходят лечение девять человек, получивших травмы в аварии с микроавтобусом, которая произошла накануне на трассе М-12 в Ногинске. Как проинформировал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов один из пострадавших находится в критическом состоянии, тогда как остальные — в состоянии средней тяжести.
«В стационарах больниц Московской области, Москвы и федеральных медцентров Минздрава на лечении находятся девять пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, двое из них дети», — сообщил журналистам Кузнецов.
Он добавил, что медицинская помощь пострадавшим предоставляется в полном объёме. Для этого также проводятся телемедицинские сеансы связи с врачами федеральных медучреждений.
Как сообщалось ранее, вечером 23 мая на магистрали М-12 произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса. Трагедия унесла жизни матери и её ребёнка. По факту инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело, а водитель микроавтобуса был задержан.