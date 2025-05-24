Двух детей, пострадавших на трассе в Ногинске, госпитализировали в клинику Рошаля
Депздрав: Двух детей, пострадавших на трассе М-12 в Ногинске, госпитализировали
Последствия ДТП в Ногинске с микроавтобусом. Обложка © Telegram / ГСУ СК по Московской области
Два ребёнка, пострадавшие в автомобильной аварии на трассе М-12 в Ногинске, находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Угрозы для их жизни и здоровья нет. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.
Транспортировка детей после ДТП в Ногинске. Видео © Telegram / Московская медицина
«В настоящее время пострадавшие в автокатастрофе на трассе М-12 находятся в больнице. Двое детей с различными ушибами госпитализированы в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля, где им выполнен полный комплекс диагностических мероприятий», — говорится в сообщении депздрава.
Дети оперативно получили квалифицированную медицинскую помощь в полном объёме. На момент госпитализации их состояние оценивалось как средней тяжести. Для оказания психологической помощи родителям у больницы дежурила бригада медицины катастроф, подытожили в ведомстве.
Напомним, смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились дети, случилось на трассе М-12 вечером 23 мая. В аварии погибли мать и ребёнок. Также после происшествия было возбуждено уголовное дело.