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Регион
24 мая, 08:52

Двух детей, пострадавших на трассе в Ногинске, госпитализировали в клинику Рошаля

Депздрав: Двух детей, пострадавших на трассе М-12 в Ногинске, госпитализировали

Последствия ДТП в Ногинске с микроавтобусом. Обложка © Telegram / ГСУ СК по Московской области

Последствия ДТП в Ногинске с микроавтобусом. Обложка © Telegram / ГСУ СК по Московской области

Два ребёнка, пострадавшие в автомобильной аварии на трассе М-12 в Ногинске, находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Угрозы для их жизни и здоровья нет. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

Транспортировка детей после ДТП в Ногинске. Видео © Telegram / Московская медицина

«В настоящее время пострадавшие в автокатастрофе на трассе М-12 находятся в больнице. Двое детей с различными ушибами госпитализированы в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля, где им выполнен полный комплекс диагностических мероприятий», — говорится в сообщении депздрава.

Дети оперативно получили квалифицированную медицинскую помощь в полном объёме. На момент госпитализации их состояние оценивалось как средней тяжести. Для оказания психологической помощи родителям у больницы дежурила бригада медицины катастроф, подытожили в ведомстве.

После смертельного ДТП в Ногинске задержали водителя автобуса
После смертельного ДТП в Ногинске задержали водителя автобуса

Напомним, смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились дети, случилось на трассе М-12 вечером 23 мая. В аварии погибли мать и ребёнок. Также после происшествия было возбуждено уголовное дело.

Мария Любицкая
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