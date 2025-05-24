Двух детей, пострадавших на трассе в Ногинске, госпитализировали в клинику Рошаля

Два ребёнка, пострадавшие в автомобильной аварии на трассе М-12 в Ногинске, находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Угрозы для их жизни и здоровья нет. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

Транспортировка детей после ДТП в Ногинске. Видео © Telegram / Московская медицина

«В настоящее время пострадавшие в автокатастрофе на трассе М-12 находятся в больнице. Двое детей с различными ушибами госпитализированы в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля, где им выполнен полный комплекс диагностических мероприятий», — говорится в сообщении депздрава.