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23 мая, 20:20

В Ногинске возбудили дело после гибели матери и ребёнка в ДТП

В Ногинске возбудили уголовное дело в связи с ДТП, в результате которого погибли женщина и ребёнок. Следователи территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области инициировали расследование по статье 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Точное количество пострадавших в настоящее время уточняется», – заявили в ведомстве.

Последствия ДТП с участием микроавтобуса и легковушки в Ногинске. Видео © SHOT

Всё произошло вечером 23 мая на 68-м километре трассы М-12. Микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. По данным прокуратуры, пострадали не менее 10 человек, ещё двое погибли. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Ранее Life.ru сообщал о крупном ДТП с автобусом в Севастополе, в результате которого пострадали восемь детей. Все они ехали в автомобиле, водитель которого врезался в легковушку.

Обложка © SHOT

Юния Ларсон
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