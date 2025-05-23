Два человека погибли, 10 пострадали в ДТП с микроавтобусом с детьми в Подмосковье
Последствия ДТП в Подмосковье. Обложка © Telegram / SHOT
На трассе М-12 у подмосковного Ногинска произошло серьёзное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились дети. Машина столкнулась с легковушкой и опрокинулась.
«В результате аварии 10 человек получили травмы, женщина и ребёнок погибли», – заявили в прокуратуре Подмосковья.
Микроавтобус с детьми столкнулся с легковушкой в Подмосковье и опрокинулся. Видео © Telegram / Новости Москвы / SHOT
По информации Минздрава, среди пострадавших есть трое детей. На место происшествия выехали 10 машин скорой помощи, а также направился вертолёт для оказания помощи пострадавшим.
Тем временем Ногинская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также следит за ходом и результатами процессуальной проверки, проводимой по данному факту. Обстоятельства ДТП выясняются. На трассе М-12 в результате ДТП образовалась значительная пробка.
Ранее Life.ru сообщал, что пять человек погибли в результате ДТП в Волгоградской области. Водитель легковушки выехал на встречку и столкнулся с двумя другими автомобилями.