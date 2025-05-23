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23 мая, 05:07

Пять человек погибли в результате ДТП в Волгоградской области

ДТП в Волгоградской области. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

ДТП в Волгоградской области. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек. По данным регионального управления МВД, авария случилась, когда водитель «Лады Калины» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с двумя другими автомобилями. От полученных травм на месте погибли пять человек, ещё двое получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения.

Правоохранительные органы Жирновского района возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП. Сейчас следователи тщательно изучают все возможные причины трагедии.

ДТП в Волгоградской области. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Блогерша Милана Хаметова попала в ДТП по вине пьяного водителя
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Ранее в Республике Калмыкия произошла трагическая авария, в которой столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус, следовавший по маршруту из Волгограда в Астрахань. Инцидент произошёл в окрестностях посёлка Цаган Аман. В результате столкновения семь человек погибли.

Артём Гапоненко
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