Пять человек погибли в результате ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек. По данным регионального управления МВД, авария случилась, когда водитель «Лады Калины» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с двумя другими автомобилями. От полученных травм на месте погибли пять человек, ещё двое получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения.