Популярная новосибирская блогерша Милана Хаметова пережила настоящий шок: её команда угодила в аварию на трассе между Красноярском и Кемерово. Об инциденте она рассказала в своём телеграм-канале, поделившись кадрами с места происшествия.

Блогерша Милана Хаметова попала в ДТП по вине пьяного водителя. Видео © Telegram / Милана Хаметова

По словам Миланы, всё произошло 17 мая: другой водитель, вылетев на встречную полосу, протаранил автомобиль, в котором ехали её коллеги.

«Основной удар пришёлся на машину моих ребят танцоров и звукорежиссера. Со мной всё хорошо, мы ехали во второй машине сразу следом за нашими ребятами, благодаря быстрой реакции нашего водителя и тому, что мы все были пристёгнуты, не случилось ничего страшного», — рассказала Милана.