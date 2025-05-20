Блогерша Милана Хаметова попала в ДТП по вине пьяного водителя
Блогерша Милана Хаметова. Обложка © Telegram / Милана Хаметова
Популярная новосибирская блогерша Милана Хаметова пережила настоящий шок: её команда угодила в аварию на трассе между Красноярском и Кемерово. Об инциденте она рассказала в своём телеграм-канале, поделившись кадрами с места происшествия.
Блогерша Милана Хаметова попала в ДТП по вине пьяного водителя. Видео © Telegram / Милана Хаметова
По словам Миланы, всё произошло 17 мая: другой водитель, вылетев на встречную полосу, протаранил автомобиль, в котором ехали её коллеги.
«Основной удар пришёлся на машину моих ребят танцоров и звукорежиссера. Со мной всё хорошо, мы ехали во второй машине сразу следом за нашими ребятами, благодаря быстрой реакции нашего водителя и тому, что мы все были пристёгнуты, не случилось ничего страшного», — рассказала Милана.
Ранее в Республике Калмыкия случилось ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса, который двигался из Волгограда в Астрахань. В момент аварии, случившейся на 1211-м км ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань» в районе посёлка Цаган Аман Юстинского района, в салоне маршрутного транспортного средства находился 21 пассажир. В результате столкновения погибли семь человек, ещё 12 пострадали.