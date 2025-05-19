Число пострадавших в смертельном ДТП в Калмыкии возросло до 12 человек

Количество пострадавших в результате крупного ДТП, произошедшего ночью 19 мая в Юстинском районе Калмыкии, достигло 12 человек. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса.

«Следственное управление обратилось в прокуратуру с ходатайством об изъятии и передаче материалов проверки по факту ДТП из органов полиции с целью его дальнейшего расследования», — уточнили в ведомстве.