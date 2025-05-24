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Регион
24 мая, 08:01

После смертельного ДТП в Ногинске задержали водителя автобуса

СК: В Ногинске задержали водителя автобуса после гибели матери и ребёнка в ДТП

ДТП в Ногинске с микроавтобусом. Обложка © Telegram / ГСУ СК по Московской области

ДТП в Ногинске с микроавтобусом. Обложка © Telegram / ГСУ СК по Московской области

В Ногинске задержан водитель микроавтобуса после ДТП, в котором погибли два человека и восемь получили травмы. В настоящее время проводятся допросы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области в телеграм-канале.

«В настоящее время водитель задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ по уголовному делу, возбуждённому следователем СУ МУ МВД России «Ногинское», — говорится в сообщении.

В рамках расследования осмотрено место происшествия с участием следователей-криминалистов. Назначены экспертизы, включая судебно-медицинскую и автотехническую. Ведется сбор показаний и установление всех обстоятельств.

Движение на месте ДТП с микроавтобусом у Ногинска открыли спустя 3,5 часа
Движение на месте ДТП с микроавтобусом у Ногинска открыли спустя 3,5 часа

Как сообщал Life.ru, смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились дети, случилось на трассе М-12 вечером 23 мая. В аварии погибли мать и ребёнок.

Мария Любицкая
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