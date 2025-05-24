После смертельного ДТП в Ногинске задержали водителя автобуса

В Ногинске задержан водитель микроавтобуса после ДТП, в котором погибли два человека и восемь получили травмы. В настоящее время проводятся допросы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области в телеграм-канале.

«В настоящее время водитель задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ по уголовному делу, возбуждённому следователем СУ МУ МВД России «Ногинское», — говорится в сообщении.

В рамках расследования осмотрено место происшествия с участием следователей-криминалистов. Назначены экспертизы, включая судебно-медицинскую и автотехническую. Ведется сбор показаний и установление всех обстоятельств.