Движение на месте ДТП с микроавтобусом у Ногинска открыли спустя 3,5 часа

Многокилометровая пробка образовалась после ДТП с микроавтобусом на трассе М-12 у подмосковного Ногинска. Там после смертельной аварии перекрыли движение по нескольким полосам. ДТП случилось около 22:00 по московскому времени.

Трассу М-12 открыли после ДТП. Видео © Telegram / Автодор

Автомобили простояли в пробке почти 3,5 часа. Как сообщили в пресс-службе Автодора, движение открыли 24 мая, примерно в 1:24 мск. Плату за проезд по участку с затором обещали не снимать. Водителям с транспондерами деньги вернутся на счёт автоматически.