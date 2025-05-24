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23 мая, 23:06

Движение на месте ДТП с микроавтобусом у Ногинска открыли спустя 3,5 часа

Пробка на трассе М-12 после ДТП. Обложка © Telegram / Новости Москвы

Пробка на трассе М-12 после ДТП. Обложка © Telegram / Новости Москвы

Многокилометровая пробка образовалась после ДТП с микроавтобусом на трассе М-12 у подмосковного Ногинска. Там после смертельной аварии перекрыли движение по нескольким полосам. ДТП случилось около 22:00 по московскому времени.

Трассу М-12 открыли после ДТП. Видео © Telegram / Автодор

Автомобили простояли в пробке почти 3,5 часа. Как сообщили в пресс-службе Автодора, движение открыли 24 мая, примерно в 1:24 мск. Плату за проезд по участку с затором обещали не снимать. Водителям с транспондерами деньги вернутся на счёт автоматически.

В Ногинске возбудили дело после гибели матери и ребёнка в ДТП
В Ногинске возбудили дело после гибели матери и ребёнка в ДТП

Как сообщал Life.ru, смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились дети, случилось на трассе М-12 вечером 23 мая. В аварии погибли мать и ребёнок.

Лия Мурадьян
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