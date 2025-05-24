Очевидица ДТП в Ногинске сообщила, что её отец пытался спасти погибшего мальчика

В Подмосковье произошло жуткое ДТП: микроавтобус на высокой скорости врезался в два легковых автомобиля, в результате чего пассажиры одной из машин буквально вылетели на проезжую часть. Очевидица трагедии, поделившаяся деталями с изданием 360.ru, рассказала о попытке спасти пострадавших.

Девушка ехала с родителями из Некрасовки, когда их автомобиль внезапно остановился. Выскочив из салона, они бросились к месту происшествия. Первой, кого они увидели, была женщина — она находилась в сознании, пульс прощупывался.

«Потом увидели мужчину. Он был весь в крови, но жив. И потом увидели мальчика. От него мы не отходили. Мой папа качал до последнего его. У него был пульс, но потом всё…», — вспоминала она.