Влетел в пешеходов: Подросток на мотоцикле устроил смертельное ДТП в Приморье и погиб сам
В Приморье подросток на мотоцикле насмерть сбил мужчину на мотоцикле и погиб сам
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Двенадцатилетний мотоциклист устроил смертельную аварию в Приморье, ещё двое получили травмы. Парнишка не справился с управлением и наехал на пешеходов, идущих по проезжей части улицы Сибирцева в селе Новодевица.
Как сообщили в региональном УМВД, в результате столкновения сам юный водитель и один из мужчин-пешеходов скончались на месте. Ещё двое пострадавших, включая девочку-подростка, которая была пассажиром двухколёсного транспорта, были доставлены в медицинское учреждение.
Правоохранители также отметили, что подростки ехали на транспортном средстве без какой-либо защиты, а сам мотоцикл был взят без разрешения. По факту аварии ведётся проверка.
Ранее сообщалось, что жертвами смертельной аварии в Республике Алтай стали супруги преклонного возраста. Автомобиль «Лада Приора» съехал с дороги и врезался в дерево. По предварительным данным, 70-летний водитель из Горно-Алтайска не справился с управлением, что привело к ДТП.