Влетел в пешеходов: Подросток на мотоцикле устроил смертельное ДТП в Приморье и погиб сам

Двенадцатилетний мотоциклист устроил смертельную аварию в Приморье, ещё двое получили травмы. Парнишка не справился с управлением и наехал на пешеходов, идущих по проезжей части улицы Сибирцева в селе Новодевица.

Как сообщили в региональном УМВД, в результате столкновения сам юный водитель и один из мужчин-пешеходов скончались на месте. Ещё двое пострадавших, включая девочку-подростка, которая была пассажиром двухколёсного транспорта, были доставлены в медицинское учреждение.

Правоохранители также отметили, что подростки ехали на транспортном средстве без какой-либо защиты, а сам мотоцикл был взят без разрешения. По факту аварии ведётся проверка.