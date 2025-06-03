Авария на алтайской «трассе смерти» унесла жизни пожилой пары

Пожилая пара погибла в ДТП в Республике Алтай. Смертельная авария случилась на 609-м километре трассы Р256 «Чуйский тракт». Около 8:00 утра автомобиль «лада приора» съехал с дороги в районе села Туекта Онгудайского района и врезался в дерево. По предварительным данным, за рулём находился 70-летний житель Горно-Алтайска, который не справился с управлением, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Жители Алтая погибли в ДТП на Чуйском тракте. Видео © Telegranm / МВД-04

В результате сильного удара водитель и его 67-летняя спутница получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда скорой.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте работают следователи и эксперты. Чуйский тракт известен сложными участками, его даже называют «трассой смерти», однако точные причины этого ДТП ещё предстоит выяснить.