Авария на алтайской «трассе смерти» унесла жизни пожилой пары
МВД: Пожилая пара погибла в ДТП на Чуйском тракте в Республике Алтай
Последствия ДТП на Чуйском тракте. Обложка © Telegranm / МВД-04
Пожилая пара погибла в ДТП в Республике Алтай. Смертельная авария случилась на 609-м километре трассы Р256 «Чуйский тракт». Около 8:00 утра автомобиль «лада приора» съехал с дороги в районе села Туекта Онгудайского района и врезался в дерево. По предварительным данным, за рулём находился 70-летний житель Горно-Алтайска, который не справился с управлением, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Жители Алтая погибли в ДТП на Чуйском тракте. Видео © Telegranm / МВД-04
В результате сильного удара водитель и его 67-летняя спутница получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда скорой.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте работают следователи и эксперты. Чуйский тракт известен сложными участками, его даже называют «трассой смерти», однако точные причины этого ДТП ещё предстоит выяснить.
Ранее Life.ru рассказывал, что на трассе в Московской области столкнулись грузовой автомобиль и четыре легковые машины. В результате аварии 73-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм.