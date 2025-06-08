Парень и девушка погибли в жёстком лобовом ДТП под Челябинском

В Челябинской области произошло смертельное ДТП, унёсшее жизни двух молодых людей. По данным ГАИ, авария случилась около 15:30 на 10-м километре автодороги, когда водитель Toyota Land Cruiser при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta.

Комментарий ГАИ с места ДТП. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области

«Предварительно установлено, что в 15:30 часов на 10-м километре автодороги «Миасс-Златоуст» водитель 1976 года рождения, управлявший автомобилем «Тойота Ланд Крузер 200», при выполнении разрешённого правилами обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением мужчины 1999 года рождения», — говорится в публикации.

26-летний водитель и 22-летняя пассажирка отечественного автомобиля скончались на месте от полученных травм. Следователи установили, что погибшие не были пристёгнуты ремнями безопасности. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа, которые выясняют все обстоятельства трагедии.