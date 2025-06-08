Парень и девушка погибли в жёстком лобовом ДТП под Челябинском
Парень и девушка погибли в ДТП с Toyota Land Cruiser и Lada Granta под Миассом
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В Челябинской области произошло смертельное ДТП, унёсшее жизни двух молодых людей. По данным ГАИ, авария случилась около 15:30 на 10-м километре автодороги, когда водитель Toyota Land Cruiser при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta.
Комментарий ГАИ с места ДТП. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области
«Предварительно установлено, что в 15:30 часов на 10-м километре автодороги «Миасс-Златоуст» водитель 1976 года рождения, управлявший автомобилем «Тойота Ланд Крузер 200», при выполнении разрешённого правилами обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением мужчины 1999 года рождения», — говорится в публикации.
26-летний водитель и 22-летняя пассажирка отечественного автомобиля скончались на месте от полученных травм. Следователи установили, что погибшие не были пристёгнуты ремнями безопасности. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа, которые выясняют все обстоятельства трагедии.
Ранее Life.ru рассказывал о смертельном ДТП с двумя иномарками на трассе между Ярославлем и Любимом. Четверо человек погибли на месте, ещё у троих различные травмы.