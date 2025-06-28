«Титаник ещё не затонул»: Королевская чета Бельгии застряла в Чили из-за поломки самолёта
Король Бельгии Филипп и его супруга Матильда не могут вернуться домой из Чили
Король Бельгии Филипп и королева Матильда. Обложка © ТАСС / Belga via ZUMA Press
Король Бельгии Филипп, королева Матильда и сопровождающая их официальная делегация вынуждены остаться в Чили после завершения государственного визита 26 июня. Как сообщает бельгийский портал 7sur7, вылет был отложен из-за технического инцидента с королевским самолётом.
Неприятность произошла в момент, когда члены делегации уже заняли свои места на борту воздушного судна. В ходе буксировки транспортное средство повредило шины шасси самолёта, сделав его временно непригодным для полёта.
Поломка самолёта. Видео © Х / Wim Dehandschutter
«Мы делаем всё, чтобы урегулировать ситуацию. «Титаник» ещё не затонул, мы остаёмся на борту», — процитировал слова короля Филиппа портал.
Ранее Life.ru сообщал о происшествии с самолётами в сочинском аэропорту. В процессе разгона по взлётной полосе один из воздушных судов задел крыло другого, стоящего рядом. К счастью, никто из пассажиров на борту не пострадал.