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28 июня, 00:26

«Титаник ещё не затонул»: Королевская чета Бельгии застряла в Чили из-за поломки самолёта

Король Бельгии Филипп и его супруга Матильда не могут вернуться домой из Чили

Король Бельгии Филипп и королева Матильда. Обложка © ТАСС / Belga via ZUMA Press

Король Бельгии Филипп и королева Матильда. Обложка © ТАСС / Belga via ZUMA Press

Король Бельгии Филипп, королева Матильда и сопровождающая их официальная делегация вынуждены остаться в Чили после завершения государственного визита 26 июня. Как сообщает бельгийский портал 7sur7, вылет был отложен из-за технического инцидента с королевским самолётом.

Неприятность произошла в момент, когда члены делегации уже заняли свои места на борту воздушного судна. В ходе буксировки транспортное средство повредило шины шасси самолёта, сделав его временно непригодным для полёта.

Поломка самолёта. Видео © Х / Wim Dehandschutter

«Мы делаем всё, чтобы урегулировать ситуацию. «Титаник» ещё не затонул, мы остаёмся на борту», — процитировал слова короля Филиппа портал.

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Ранее Life.ru сообщал о происшествии с самолётами в сочинском аэропорту. В процессе разгона по взлётной полосе один из воздушных судов задел крыло другого, стоящего рядом. К счастью, никто из пассажиров на борту не пострадал.

Артём Гапоненко
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