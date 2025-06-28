«Титаник ещё не затонул»: Королевская чета Бельгии застряла в Чили из-за поломки самолёта

Король Бельгии Филипп, королева Матильда и сопровождающая их официальная делегация вынуждены остаться в Чили после завершения государственного визита 26 июня. Как сообщает бельгийский портал 7sur7, вылет был отложен из-за технического инцидента с королевским самолётом.

Неприятность произошла в момент, когда члены делегации уже заняли свои места на борту воздушного судна. В ходе буксировки транспортное средство повредило шины шасси самолёта, сделав его временно непригодным для полёта.

Поломка самолёта. Видео © Х / Wim Dehandschutter

«Мы делаем всё, чтобы урегулировать ситуацию. «Титаник» ещё не затонул, мы остаёмся на борту», — процитировал слова короля Филиппа портал.