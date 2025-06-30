В аэропорту Астрахань были сняты ограничения на полёты
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Аэропорт Астрахань возобновил полноценную работу. Сняты все ранее введённые ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — уточнили в ведомстве.
Напомним, что временные ограничения на приём и выпуск самолётов были введены в 22:27 по московскому времени. Уже в 22:51 ограничения были сняты.