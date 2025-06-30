Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 20:18

В аэропорту Астрахань были сняты ограничения на полёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Аэропорт Астрахань возобновил полноценную работу. Сняты все ранее введённые ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — уточнили в ведомстве.

Вылет задержанного рейса из Москвы в Хургаду запланирован на вечер 30 июня
Вылет задержанного рейса из Москвы в Хургаду запланирован на вечер 30 июня

Напомним, что временные ограничения на приём и выпуск самолётов были введены в 22:27 по московскому времени. Уже в 22:51 ограничения были сняты.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Астраханская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar