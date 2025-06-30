Вылет задержанного рейса из Москвы в Хургаду запланирован на вечер 30 июня

Задержанный рейс египетской авиакомпании Egypt Air из Москвы в Хургаду должен вылететь 30 июня в 21:00 (по московскому времени). Как уточнил представитель Росавиации Артём Кореняко, причиной перенесения отправки стала техническая неисправность.

«Причина длительной задержки — необходимость устранения технической неисправности самолёта и соблюдение режима отдыха экипажа. Безопасность полетов — это приоритет!», — написал он в своём телеграм-канале.

Кореняко отметил, что Минтранс и Росавиация находятся на связи с перевозчиком и туркомпанией FUN&SUN, которая заказала рейс. В рамках федеральных авиационных правил туристам оказываются услуги. Им предоставляют питание и напитки, а также выделяют номера в гостинице.