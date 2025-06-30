Вылет задержанного рейса из Москвы в Хургаду запланирован на вечер 30 июня
Росавиация: Egypt Air планирует выполнить рейс из Москвы в Хургаду 30 июня
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Задержанный рейс египетской авиакомпании Egypt Air из Москвы в Хургаду должен вылететь 30 июня в 21:00 (по московскому времени). Как уточнил представитель Росавиации Артём Кореняко, причиной перенесения отправки стала техническая неисправность.
«Причина длительной задержки — необходимость устранения технической неисправности самолёта и соблюдение режима отдыха экипажа. Безопасность полетов — это приоритет!», — написал он в своём телеграм-канале.
Кореняко отметил, что Минтранс и Росавиация находятся на связи с перевозчиком и туркомпанией FUN&SUN, которая заказала рейс. В рамках федеральных авиационных правил туристам оказываются услуги. Им предоставляют питание и напитки, а также выделяют номера в гостинице.
Напомним, что рейс EgyptAir MS-726 с 300 туристами на борту должен был вылететь в 29 июня в 1:15, но был перенесён сначала на 17:00, затем на 20:00. Около 300 пассажиров застряли в Домодедово. Людей провели через таможню, аннулировали посадочные талоны и отправили в отели, однако некоторым пришлось оплачивать номера самостоятельно. В EgyptAir пока не прокомментировали ситуацию с компенсациями.