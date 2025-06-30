Самолёт со 152 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Якутии
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Самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший рейсом Нерюнгри — Москва, совершил аврийную посадку в аэропорту Нерюнгри (якутский посёлок Чульман) из-за технических неполадок. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств произошедшего, о чём сообщает в своём Telegram-канале.
«Посадка прошла благополучно, пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано. На борту находились 152 пассажира», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, экипаж оперативно обнаружил неисправность вскоре после взлёта и принял решение о возвращении в аэропорт. Нерюнгринская транспортная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой следственными органами, и следит за тем, чтобы права пассажиров были соблюдены и им были предоставлены все необходимые услуги.
Ранее сообщалось, что после падения легкомоторного самолёта Як-18Т в Подмосковье СК возбудил уголовное дело. В резултате авиакатастрофы погибли четыре человека. Сбой двигателя мог вызвать крушение самолёта, считают в оперативных службах региона.