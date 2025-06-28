Возбуждено уголовное дело после крушения самолёта Як-18Т в Подмосковье

После падения легкомоторного самолёта Як-18Т в Подмосковье начато уголовное дело. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Следователи открыли дело из-за нарушения правил полётов, которое привело к гибели людей. Это нарушение попадает под статью 263 Уголовного кодекса России, которая касается случаев, когда по неосторожности погибают более двух человек.