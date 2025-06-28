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Регион
28 июня, 13:50

Возбуждено уголовное дело после крушения самолёта Як-18Т в Подмосковье

Обложка © МЧС Московской области

Обложка © МЧС Московской области

После падения легкомоторного самолёта Як-18Т в Подмосковье начато уголовное дело. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Следователи открыли дело из-за нарушения правил полётов, которое привело к гибели людей. Это нарушение попадает под статью 263 Уголовного кодекса России, которая касается случаев, когда по неосторожности погибают более двух человек.

«Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту крушения легкомоторного самолёта с людьми на борту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, в Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолёт, унёсший, по предварительным данным, жизни четырёх человек. Сбой двигателя мог вызвать крушение самолёта ЯК-18Т в Подмосковье, сообщили в оперативных службах региона.

Анастасия Никонорова
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