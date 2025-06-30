Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Астрахань

Аэропорт Астрахань временно ограничил приём и выпуск гражданских рейсов в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA)», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что Egypt Air планирует выполнить рейс из Москвы в Хургаду 30 июня. Причиной перенесения отправки стала техническая неисправность. В рамках федеральных авиационных правил туристам оказываются услуги. Им предоставляют питание и напитки, а также выделяют номера в гостинице.