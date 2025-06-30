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30 июня, 19:44

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Астрахань

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Аэропорт Астрахань временно ограничил приём и выпуск гражданских рейсов в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA)», — говорится в сообщении.

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Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что Egypt Air планирует выполнить рейс из Москвы в Хургаду 30 июня. Причиной перенесения отправки стала техническая неисправность. В рамках федеральных авиационных правил туристам оказываются услуги. Им предоставляют питание и напитки, а также выделяют номера в гостинице.

Алена Пенчугина
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