Пушилин: В результате атаки ВСУ на Донецк погибла женщина, ещё трое ранены

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в начале десятого вечера Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали столицу региона дальнобойными ракетами авиационного базирования. В результате атаки погиб один мирный житель, ещё трое, включая подростка, получили ранения.

«К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы — погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина», — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, были повреждены торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг и банк. На месте атаки возник пожар. Уничтожено одно и повреждены 12 жилых домостроений и 7 объектов гражданской инфраструктуры в Калининском, Никитовском, Центрально-Городском районах Горловки.

По словам Пушилина, в Горловке парень 2006 года рождения получил ранения при атаке дрона-камикадзе. Всего Вооружённые формирования Украины осуществили 26 атак, применяя дальнобойные ракетные системы, 155-мм артиллерийские орудия и ударные беспилотные летательные аппараты.