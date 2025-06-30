«Спокойнее реагируют»: В российском регионе рассказали, как дети взрослеют под ударами ВСУ

Жители приграничных районов Белгородской области продолжают страдать от обстрелов со стороны ВСУ, вынужденно покидая свои разрушенные дома и пытаясь устроить жизнь детей в условиях постоянной угрозы. Трагические истории семей, столкнувшихся с боевыми действиями дважды, рассказала военкор RT Анна Долгарева.

Ольга переехала из Донецка в Белгородскую область после уничтожения её дома в 2014 году. Во второй раз она лишилась жилья из-за обстрелов уже на новом месте. Она рассказала, что после начала атак переехала к друзьям с уверенностью, что всё закончится через пару дней. Сейчас она с детьми снимает квартиру в Белгороде, получила компенсацию за жильё и готовится к переезду, хотя признаётся, что ей тяжело из-за проблем со здоровьем.

«Уже получила компенсацию за жильё, завтра переезжаем. Я, честно говоря, дом не смотрела, дети старшие этим всем занимаются, я из больниц не вылезаю. Они у меня взрослые уже, учатся, официантами подрабатывают», — рассказала Ольга.

Мать троих детей Яна переехала из Краснояружского района. Она уже получила выплату за жильё, но пока не может найти подходящий для большой семьи дом. Она временно проживает в Шебекинском районе, который также подвергается атакам беспилотников. Женщина поделилась воспоминаниями, что до февраля ситуация была относительно спокойной, хотя по окраинам прилетали снаряды и летали дроны. Однако с февраля начались попадания по деревне, горели дома, были пострадавшие, а дроны атаковали машины.

«18 марта пришёл к нам глава администрации с соседями, сказали, что срочная эвакуация, выезжаем на пару дней. После этих слов началось жужжание дронов», — рассказала женщина.