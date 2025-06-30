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Регион
30 июня, 08:38

«Спокойнее реагируют»: В российском регионе рассказали, как дети взрослеют под ударами ВСУ

В белгородском приграничье рассказали о жизни под обстрелами со стороны ВСУ

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Жители приграничных районов Белгородской области продолжают страдать от обстрелов со стороны ВСУ, вынужденно покидая свои разрушенные дома и пытаясь устроить жизнь детей в условиях постоянной угрозы. Трагические истории семей, столкнувшихся с боевыми действиями дважды, рассказала военкор RT Анна Долгарева.

Ольга переехала из Донецка в Белгородскую область после уничтожения её дома в 2014 году. Во второй раз она лишилась жилья из-за обстрелов уже на новом месте. Она рассказала, что после начала атак переехала к друзьям с уверенностью, что всё закончится через пару дней. Сейчас она с детьми снимает квартиру в Белгороде, получила компенсацию за жильё и готовится к переезду, хотя признаётся, что ей тяжело из-за проблем со здоровьем.

«Уже получила компенсацию за жильё, завтра переезжаем. Я, честно говоря, дом не смотрела, дети старшие этим всем занимаются, я из больниц не вылезаю. Они у меня взрослые уже, учатся, официантами подрабатывают», — рассказала Ольга.

Мать троих детей Яна переехала из Краснояружского района. Она уже получила выплату за жильё, но пока не может найти подходящий для большой семьи дом. Она временно проживает в Шебекинском районе, который также подвергается атакам беспилотников. Женщина поделилась воспоминаниями, что до февраля ситуация была относительно спокойной, хотя по окраинам прилетали снаряды и летали дроны. Однако с февраля начались попадания по деревне, горели дома, были пострадавшие, а дроны атаковали машины.

«18 марта пришёл к нам глава администрации с соседями, сказали, что срочная эвакуация, выезжаем на пару дней. После этих слов началось жужжание дронов», — рассказала женщина.

Семья уехала второпях, практически без вещей, и кочевала по знакомым, пока волонтёры не нашли им временное жильё в Шебекино, где хозяйка согласилась принять их только за оплату коммунальных услуг. Яна отметила, что там спокойнее, хотя пару дней назад слышали атаку на город, и мысли бежать возникали, но дети уже научились спокойнее реагировать на происходящее.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали беспилотниками школу «Формула успеха» в Таврово в Белгородской области. К счастью, никто не пострадал. В прошлом году в результате удара ВСУ «Точкой-У» погибла завуч этой школы, 41-летняя Юлия Сульженко.

Александра Мышляева
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