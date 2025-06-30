Россия направила в международные организации сотни страниц доказательств преступлений ВСУ, но их убрали «под сукно», сообщила в беседе с РИА «Новости» Юлия Жданова, новый глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями.

По словам дипломата, международные структуры продолжают замалчивать военные преступления ВСУ. Она подчеркнула, что российские представители в Вене, Женеве и Нью-Йорке за последние годы передали в секретариаты этих организаций обширные материалы с доказательствами, но, вероятно, под нажимом западных покровителей Киева эти документы остаются без внимания. Жданова назвала такую ситуацию позором для международных институтов.