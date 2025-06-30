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Регион
30 июня, 05:51

В России заявили о сокрытии зверств ВСУ со стороны международных структур

Международные организации игнорируют полученные от РФ данные о зверствах ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kharaim Pavlo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kharaim Pavlo

Россия направила в международные организации сотни страниц доказательств преступлений ВСУ, но их убрали «под сукно», сообщила в беседе с РИА «Новости» Юлия Жданова, новый глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями.

По словам дипломата, международные структуры продолжают замалчивать военные преступления ВСУ. Она подчеркнула, что российские представители в Вене, Женеве и Нью-Йорке за последние годы передали в секретариаты этих организаций обширные материалы с доказательствами, но, вероятно, под нажимом западных покровителей Киева эти документы остаются без внимания. Жданова назвала такую ситуацию позором для международных институтов.

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Многие из украинских военных преступников арестованы и несут наказание в России. Осуждённые боевики ВСУ, отбывающие наказание в колонии строгого режима, находятся под неусыпным контролем. Несмотря на обвинения в военных преступлениях и вынесенные приговоры, персонал тюрьмы относится к ним так же, как и к другим заключённым.

Оксана Попова
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