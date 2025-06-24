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24 июня, 09:17

СК назвал имена командиров ВСУ, вывозивших жителей Курской области

СК назвал имена командиров ВСУ, руководивших вывозом жителей Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Следственный комитет России заявил об установлении командиров ВСУ, которые руководили незаконным перемещением гражданских лиц с территории Курской области. В настоящее время ведётся поиск этих лиц, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Расследование показало, что к преступлению могут быть причастны высокопоставленные украинские военные: генерал-майор Эдуард Москалёв, ранее занимавший должность военного коменданта, и полковник Алексей Дмитрашковский, бывший пресс-офицер комендатуры.

«Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 206 УК РФ (террористический акт и захват заложника)», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, Москалев и Дмитрашковский, предположительно действуя в составе украинских силовых структур, организовали захват гражданских лиц в Судже. Эти лица были вывезены с территории России и незаконно удерживались в Сумской области до мая 2025 года.

Двух жительниц курского приграничья вернули с территории Украины
Двух жительниц курского приграничья вернули с территории Украины

Ранее сообщалось, что двоих россиян, вернувшихся из украинского плена, пришлось экстренно госпитализировать. Раны и психологические травмы, полученные во время вторжения ВСУ, серьёзно подорвали их здоровье. А недавно уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что пленных заставляли под запись озвучивать заявления, выгодные украинской стороне, и убеждали, что Россия не будет их возвращать.

Наталья Демьянова
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