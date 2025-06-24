СК назвал имена командиров ВСУ, вывозивших жителей Курской области

Следственный комитет России заявил об установлении командиров ВСУ, которые руководили незаконным перемещением гражданских лиц с территории Курской области. В настоящее время ведётся поиск этих лиц, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.





Расследование показало, что к преступлению могут быть причастны высокопоставленные украинские военные: генерал-майор Эдуард Москалёв, ранее занимавший должность военного коменданта, и полковник Алексей Дмитрашковский, бывший пресс-офицер комендатуры.

«Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 206 УК РФ (террористический акт и захват заложника)», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, Москалев и Дмитрашковский, предположительно действуя в составе украинских силовых структур, организовали захват гражданских лиц в Судже. Эти лица были вывезены с территории России и незаконно удерживались в Сумской области до мая 2025 года.