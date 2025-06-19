Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 18:48

Двух жительниц курского приграничья вернули с территории Украины

Хинштейн: Две жительницы Курской области возвращены с Украины

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Две жительницы Курской области возвращены с территории Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Как он уточнил, женщины проживают в сёлах Мартыновка и Гуево Суджанского района.

«При содействии Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой женщин доставили в Москву, в столицу отправили за ними транспорт. По моему поручению курянок встретили сотрудники правительства Курской области. Сейчас они сопровождают наших жительниц в дороге», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

РФ вернула более 30 похищенных ВСУ жителей Курской области
РФ вернула более 30 похищенных ВСУ жителей Курской области

Ранее Хинштейн сообщил, что в городе Курчатов стартует строительство первого жилого комплекса для переселенцев, покинувших приграничные районы. На днях комиссия выбрала наиболее удачный инвестиционный проект. Лучшим был признан проект жилого комплекса переменной этажности (максимум 8 этажей). Общая площадь ЖК составит 150 тысяч квадратных метров.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Александр Хинштейн
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar