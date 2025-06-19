Двух жительниц курского приграничья вернули с территории Украины

Две жительницы Курской области возвращены с территории Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Как он уточнил, женщины проживают в сёлах Мартыновка и Гуево Суджанского района.

«При содействии Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой женщин доставили в Москву, в столицу отправили за ними транспорт. По моему поручению курянок встретили сотрудники правительства Курской области. Сейчас они сопровождают наших жительниц в дороге», — написал Хинштейн в телеграм-канале.