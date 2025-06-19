Хинштейн: В Курчатове построят жилой комплекс для переселенцев из приграничья

В городе Курчатов стартует строительство первого жилого комплекса для переселенцев, покинувших приграничные районы. Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, на днях комиссия утвердила лучший проект из предложенных инвесторами.

Победителем стал жилой квартал переменной этажности (до 8 этажей) с современными благоустроенными дворами без машин, детскими площадками и прогулочным бульваром. Застройщиком выступит Курский завод КПД имени А.Ф. Дериглазова. В рамках проекта планируется ввести в эксплуатацию 150 тысяч квадратных метров жилья. Пятая часть этой площади будет бесплатно предоставлена пострадавшим по жилищным сертификатам — в объёме, соответствующем утраченной недвижимости.

Инициатива реализуется при поддержке государственного института развития ДОМ.РФ. Совместная программа по восстановлению жилья и поддержке жителей приграничья стартовала в регионе в начале года.

«Нам крайне важно, чтобы люди не просто обрели дома, но и остались в нашем регионе», — отметил Хинштейн у себя в Telegram.

Курчатов — город ядерщиков в часе езды от Курска, градообразующее предприятие — Курская АЭС. Численность населения на 2024 год — около 40 тысяч человек.